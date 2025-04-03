Intel и TSMC почти договорились работать вместе Акции Intel подскочили после того, ...

Intel и TSMC почти договорились работать вместеАкции Intel подскочили после того, как издание The Information сообщило о том, что компания достигла предварительной договорённости с тайваньским контрактным производителем полупроводников TSMC о создании совместного предприятия.
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