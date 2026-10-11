Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна назвала лицемерами американских парламентариев, выступающих за поставку вооружения Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Кремле назвали ...
- Кортеж Зеленского...
- На Западе призвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым