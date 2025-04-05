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Царьград

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Стихия в Новосибирской области: ветры оставили без света 6 районов

Стихия в Новосибирской области: ветры оставили без света 6 районов

Мощный ветер в Новосибирской области оставил шесть районов без света. Компания "Россети" восстановила электроснабжение почти всех пострадавших потребителей, за исключением нескольких локальных отключений в Маслянинском и Тогучинском районах.

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