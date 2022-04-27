«Нэшвилл» вышел в плей-офф в 8-й раз подряд

«Нэшвилл» вышел в плей-офф в 8-й раз подряд.  Клуб набрал 1 очко в матче с «Калгари» (4:5 ОТ) и обеспечил себе одно из двух мест в зоне wild card Западной конференции.

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