«Нэшвилл» вышел в плей-офф в 8-й раз подряд. Клуб набрал 1 очко в матче с «Калгари» (4:5 ОТ) и обеспечил себе одно из двух мест в зоне wild card Западной конференции.
Популярные статьи
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
Свежие комментарии