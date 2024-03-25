ТМК объявила о возможности реализации оферты участниками SPO

ТМК объявила о начале периода акцепта оферты о приобретении акций компании. Акцепт оферты будет доступен всем участникам вторичного размещения акций (SPO), проходившего в сентябре 2023 года, по фиксированной стоимости 220,68 руб.
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