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Алена Швиденкова в проекте «Твоя красота. Районы»

Алена Швиденкова в проекте «Твоя красота. Районы»

Звезда «Трудных подростков» Алена Швиденкова стала героиней спецпроекта Анны Гец. Татьяна КудрявцеваМиссия социального проекта «Твоя красота» — показать, что настоящая красота — не в стандартах глянцевых журналов, а в уникальности каждой девушки.

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