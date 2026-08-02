Алена Швиденкова в проекте «Твоя красота. Районы»

Звезда «Трудных подростков» Алена Швиденкова стала героиней спецпроекта Анны Гец. Татьяна КудрявцеваМиссия социального проекта «Твоя красота» — показать, что настоящая красота — не в стандартах глянцевых журналов, а в уникальности каждой девушки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии