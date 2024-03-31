Удача отвернулась от туриста из Ставропольского края в Сочи, пришлось вызывать спасателей У молодого человека накануне застряла рука в бабломёте, который находится в гастрономе на Ленина.
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Удача отвернулась от туриста из Ставропольского края в Сочи, пришлось вызывать спасателей У молодого человека накануне застряла рука в бабломёте, который находится в гастрономе на Ленина.