МО: войска РФ отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой народной республике (ДНР) и Приютного в Запорожской области, однако понесли потери и отступили.
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