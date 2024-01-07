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В чем секрет витражей 800-летнего ШАРТРСКОГО соьора

В чем секрет витражей 800-летнего ШАРТРСКОГО соьора

О сияющих синих витражах Шартрского собора, созданных в XIII веке, сегодня ходят легенды. Их необычное небесное сияние пронизывает весь собор так, словно откуда-то из Вселенной пробивается Божественный синий Свет.

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