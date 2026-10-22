Потенциальном подрядчику предстоит обслуживать 2 617 км трасс в южных районах края в 2026–2028 годах В реестре ЕИС "Закупки" опубликован тендер на содержание региональных и межмуниципальных дорог в Алтайском крае.
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