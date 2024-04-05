Gears 6, новая Call of Duty и Indiana Jones and the Great Circle: инсайдер рассекретил первые подробн...

Gears 6, новая Call of Duty и Indiana Jones and the Great Circle: инсайдер рассекретил первые подробности Xbox Games ShowcaseMicrosoft до сих пор не подтвердила свою традиционную летнюю игровую презентацию Xbox Games Showcase, однако о планах компании на неё узнал старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren).
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