Gears 6, новая Call of Duty и Indiana Jones and the Great Circle: инсайдер рассекретил первые подробн...

Gears 6, новая Call of Duty и Indiana Jones and the Great Circle: инсайдер рассекретил первые подробности Xbox Games ShowcaseMicrosoft до сих пор не подтвердила свою традиционную летнюю игровую презентацию Xbox Games Showcase, однако о планах компании на неё узнал старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren).