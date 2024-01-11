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США возобновили импорт нефти из России впервые с марта 2022 года

США возобновили импорт нефти из России впервые с марта 2022 года

Об этом следует из анализа данных американской статслужбы.фото: freepik.com/ArtPhoto_studio--> В октябре прошлого года США впервые за 1,5 года импортировали из России нефть, а в ноябре сделали повторную закупку.

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