Полковник Макгрегор: американцам начинают надоедать интервенции в другие страны

Военные интервенции США являются "бессмысленными" и начинают надоедать самим американцам. Такое мнение высказал в социальной сети X бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
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