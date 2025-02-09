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Новосибирцев предупредили о корональной дыре на Солнце и магнитной буре

Новосибирцев предупредили о корональной дыре на Солнце и магнитной буре

В начале новой рабочей недели Новосибирск накроет магнитная буря силой 5 баллов.Жителей Новосибирска оповестили, что 10 февраля ожидается магнитная буря красного уровня G1.

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