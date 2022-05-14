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Стало известно, какие купюры чаще всего подделывают в Свердловской области

Стало известно, какие купюры чаще всего подделывают в Свердловской области

В Свердловской области резко сократилось количество поддельных купюр. Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ банка России, в I квартале 2022 года эксперты выявили в регионе 132 поддельные банкноты, или на 40 процентов меньше, чем год назад.

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