Bloomberg: Харрис собирается встретиться с Зеленским на следующей неделе

Дата проведения переговоров не разглашается Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе во время его визита в США.
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