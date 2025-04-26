Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по Украине перед похоронами Папы Римского, но ему уже никто не верит.
Трамп сделал неожиданное заявление по Украине. Почему ему никто не верит?
Комментарии
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Eduard
Царьград это предатели и иноагенты!
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15 час.
Константин Самарин
Как говорится, "война план покажет". А особо доверять заявлениям Трампа, и уж тем-более уверениям Подоляки, значит себя не уважать. Тем-более, даже при провале переговоров, сможет продолжать СВО. А вот Украине, в случае неисполения пожеланий Трампа, надеяться на что-то хорошее не стоит. Ведь даже при полной поддержке ее Европой, Украина лишится и возможночти использовать новейшие не только американские, но и европейский военные вооружегия, поскольку все они завязаны на комплектующих из США. Ну а отключение "Старлинка" прочто сделает ВСУ слепыми и глухими. Со всем вытекающими.
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14 час.
vagas Karlito
Как то плавно всё сводиться к территориям и восстановлению дуркаины! А миллитаризация и денацификация ИДЕ? Сначала подменят задачи СВО территориями, а потом прекращением огня! Это в принципе хорошо было бы ,но наши воины воевали не за это! Не доделанное дело чревато тем ,- что потом их сыновья пойдут исправлять! Уж куда как более сложный вопрос решили в ВОВ, и то гидра фашистская голову подняла!
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9 час.
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