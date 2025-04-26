Царьград
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Царьград

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Трамп сделал неожиданное заявление по Украине. Почему ему никто не верит?

Трамп сделал неожиданное заявление по Украине. Почему ему никто не верит?

Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по Украине перед похоронами Папы Римского, но ему уже никто не верит.

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Комментарии
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Eduard
Царьград это предатели и иноагенты!
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15 час.
Константин Самарин
Как говорится, &quot;война план покажет&quot;. А особо доверять заявлениям Трампа, и уж тем-более уверениям Подоляки, значит себя не уважать. Тем-более, даже при провале переговоров, сможет продолжать СВО. А вот Украине, в случае неисполения пожеланий Трампа, надеяться на что-то хорошее не стоит. Ведь даже при полной поддержке ее Европой, Украина лишится и возможночти использовать новейшие не только американские, но и европейский военные вооружегия, поскольку все они завязаны на комплектующих из США. Ну а отключение &quot;Старлинка&quot; прочто сделает ВСУ слепыми и глухими. Со всем вытекающими.
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14 час.
vagas Karlito
Как то плавно всё сводиться к территориям и восстановлению дуркаины! А миллитаризация и денацификация ИДЕ? Сначала подменят задачи  СВО территориями, а потом прекращением огня! Это в принципе хорошо  было бы ,но  наши  воины воевали не за это! Не доделанное дело чревато  тем ,- что потом их сыновья  пойдут  исправлять! Уж куда как более сложный вопрос решили в ВОВ, и то гидра фашистская голову подняла!
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9 час.
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