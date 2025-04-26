Трамп сделал неожиданное заявление по Украине. Почему ему никто не верит?

Константин Самарин

Как говорится, "война план покажет". А особо доверять заявлениям Трампа, и уж тем-более уверениям Подоляки, значит себя не уважать. Тем-более, даже при провале переговоров, сможет продолжать СВО. А вот Украине, в случае неисполения пожеланий Трампа, надеяться на что-то хорошее не стоит. Ведь даже при полной поддержке ее Европой, Украина лишится и возможночти использовать новейшие не только американские, но и европейский военные вооружегия, поскольку все они завязаны на комплектующих из США. Ну а отключение "Старлинка" прочто сделает ВСУ слепыми и глухими. Со всем вытекающими.