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В Казахстане угрожают России вторым фронтом

В Казахстане угрожают России вторым фронтом

Казахстанский блогер Антон Бударов заявил, что второй фронт у России может появиться к январю.Открытие "Центра миротворческих сил НАТО" в Казахстане вызвало в России сдержанное недоумение.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
...пытаюсь вспомнить, а сколько же миллионов проживает на этих необъятных просторах Казакстана, &quot;подаренных&quot; щедрой советской властью и лично пьяницей Ельцыным? Семь миллионов? Восемь?.. И кто  же с нами будет &quot;воевать&quot;? Или со стороны наймете кого?.. Уймись, дурачок... в за@ницу засунь свой длинный язык///
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1 н.
ВЕ
Владимир Елкин
Кто такой антон бударов? Всего лишь какой-то блогер, высказывающий свои дебильные мысли на просторах вседозволенного интернета! И плевать нам на этого козла, как и на некоторых из той же тусовки!
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1 н.

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