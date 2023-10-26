Казахстанский блогер Антон Бударов заявил, что второй фронт у России может появиться к январю.Открытие "Центра миротворческих сил НАТО" в Казахстане вызвало в России сдержанное недоумение.
В Казахстане угрожают России вторым фронтом
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
...пытаюсь вспомнить, а сколько же миллионов проживает на этих необъятных просторах Казакстана, "подаренных" щедрой советской властью и лично пьяницей Ельцыным? Семь миллионов? Восемь?.. И кто же с нами будет "воевать"? Или со стороны наймете кого?.. Уймись, дурачок... в за@ницу засунь свой длинный язык///
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1 н.
ВЕ
Владимир Елкин
Кто такой антон бударов? Всего лишь какой-то блогер, высказывающий свои дебильные мысли на просторах вседозволенного интернета! И плевать нам на этого козла, как и на некоторых из той же тусовки!
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1 н.
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