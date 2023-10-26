В Казахстане угрожают России вторым фронтом

Уя

Уфимцев я

...пытаюсь вспомнить, а сколько же миллионов проживает на этих необъятных просторах Казакстана, "подаренных" щедрой советской властью и лично пьяницей Ельцыным? Семь миллионов? Восемь?.. И кто же с нами будет "воевать"? Или со стороны наймете кого?.. Уймись, дурачок... в за@ницу засунь свой длинный язык///