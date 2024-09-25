Трюдо: Канада может дополнительно поставить Украине дроны и артиллерию

Канада рассматривает возможность предоставления дополнительной военной помощи Украине, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время видеовключения на мероприятии, посвященном подписанию декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке.
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