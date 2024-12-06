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У сердца обнаружен собственный мини-мозг

У сердца обнаружен собственный мини-мозг

Ученые из Каролинского института и Колумбийского университета (оба – США) в ходе детального исследования человеческого организма обнаружили, что сердце обладает собственной, независимой нервной системой, которую можно сравнить с мини-мозгом.

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