if24.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

if24.ru

6 подписчиков

Аксаков оценил возможность изъятия вкладов

Аксаков оценил возможность изъятия вкладов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков опроверг сообщения о якобы готовящейся принудительной конвертации крупных вкладов россиян в долгосрочные или бессрочные «военные облигации», сообщает RTVI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии