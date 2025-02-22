Овчинский: на площадке Департамента градостроительной политики состоится лекция о вкладе архитектора Бове в возрождение Москвы

27 февраля на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики "Пространство" будет проходить гостевая лекция о реализации градостроительных замыслов Бове по преображению российской столицы в начале XIX века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии