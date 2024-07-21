В России беспрецедентно подешевел Volkswagen Tiguan L. Кроссовер 2024 года можно заказать за 2,575 млн рублей

Если в июне один из самых доступных Volkswagen Tiguan L (из Китая) в России оценивался в 3,238 миллиона рублей, то сейчас купить машину гораздо дешевле: компания в Находке принимает заказ Tiguan L за 2,575 миллиона рублей.
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