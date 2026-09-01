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Царьград

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Телеканал "ТВ Пирвели": суд Тбилиси арестовал двух по делу Буавы

Телеканал "ТВ Пирвели": суд Тбилиси арестовал двух по делу Буавы

Тбилисский суд арестовал двух лиц по делу о смерти абхазского блогера Даура Буавы. Обвинения включают незаконное обращение с наркотиками.

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