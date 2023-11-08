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Коварная Европа расставляет силки на Сергея Лаврова

Коварная Европа расставляет силки на Сергея Лаврова

С чего вдруг ОБСЕ понадобилось любезно приглашать «северных дикарей» к разговору? Андрей Захарченко На фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Сергей Марков С момента начала СВО наши отношения с европейскими организациями начали стремительно ухудшаться.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Пока, что только видится интрига.
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1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Во всяком случае там,имею в в виду США и прочих недружественнах страах такого уникального министра как Лавров не и не будет. Он человек,а они нелюди.
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1 д.
EZ
Elena Zakharova
Пускай сами ползут к ВВП !!✌️🇷🇺
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1 д.

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