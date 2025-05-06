Как 80-летие Победы отметят в Крыму

В целях безопасности больших массовых мероприятий в Крыму в День Победы не будет. Полуостров находится в прифронтовой зоне и является привлекательной мишенью для ВСУ, что еще раз подтвердила масштабная атака в ночь со 2 на 3 мая, в ходе которой было сбито восемь вражеских ракет Storm Shadow, три ракеты «Нептун», около сотни дронов и уничтожено 23 безэкипажных катера.