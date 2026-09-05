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Свобода оказалась ключевым компонентом счастья, выяснили психологи

Свобода оказалась ключевым компонентом счастья, выяснили психологи

Новое исследование психологов Торонтского университета показало, что главный ингредиент счастья — это свобода, точнее, ощущение, что человек сам управляет своей жизнью.

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