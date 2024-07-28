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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чалов интересен «Севилье», но клуб пока не делал официальных предложений

Чалов интересен «Севилье», но клуб пока не делал официальных предложений

Федор Чалов привлек внимание «Севильи». Испанский клуб интересуется форвардом ЦСКА, но пока не делал официальных предложений, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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