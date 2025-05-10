На Ямале ввели огромные штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

На территории ЯНАО с 10 мая по 21 сентября установлен пожароопасный сезон. В этот период жителям и гостям региона необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности в лесах, чтобы предотвратить возможные возгорания, сообщили в департаменте общественной безопасности и гражданской защиты Нового Уренгоя.
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