На Ямале ввели огромные штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

На территории ЯНАО с 10 мая по 21 сентября установлен пожароопасный сезон. В этот период жителям и гостям региона необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности в лесах, чтобы предотвратить возможные возгорания, сообщили в департаменте общественной безопасности и гражданской защиты Нового Уренгоя.