Хорошо видно, кто мать, а кто воровка: как Киев и Москва смотрят на Украину

Главный редактор ИА Regnum, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны Марина Ахмедова метко сравнивает отношение киевского режима к землям, которые он называет своими, со знаменитой библейской притчей.