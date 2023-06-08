Русская весна

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Хорошо видно, кто мать, а кто воровка: как Киев и Москва смотрят на Украину

Хорошо видно, кто мать, а кто воровка: как Киев и Москва смотрят на Украину

Главный редактор ИА Regnum, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны Марина Ахмедова метко сравнивает отношение киевского режима к землям, которые он называет своими, со знаменитой библейской притчей.

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