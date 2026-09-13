Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 914 подписчиков

"Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё"

"Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё"

Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё". Теперь и западные источники описывают ситуацию в Йемене как катастрофу планетарного масштаба.

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Сергей Ковалев

"если звёзды (БВосток) зажигают, значит это кому-нибудь нужно"... к бабке не ходи! - НЕФТЬ!!! глобальные "игры" в самодостаточность - кому-то хватит (кукловодам), а кому-то нет (вассалам гегемона)... внимательно наблюдаем.