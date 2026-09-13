Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё". Теперь и западные источники описывают ситуацию в Йемене как катастрофу планетарного масштаба.
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Молодцы, хуситы! Вот кто настоящие мужики, а не поклонники косметологов Тимуры Ивановы...
йеменцы-красавы!....объективно их действия играют на руку прежде всего иранцам и нам....Работайте,хуситы!!
"если звёзды (БВосток) зажигают, значит это кому-нибудь нужно"... к бабке не ходи! - НЕФТЬ!!! глобальные "игры" в самодостаточность - кому-то хватит (кукловодам), а кому-то нет (вассалам гегемона)... внимательно наблюдаем.
Рыжий заварил тааакую кашу, что мало того, что США не смогут переварить, но и Европе мало не покажется. К тому же полыхнёт весь Восток...
Трамп, Нетаньяха, Зелинский поджигатели войн мировых. Маньяки, погрязшие в крови.