«Привет»: Настя Задорожная поделилась фотографией своего новорожденного малыша

Звезда сериала «Клуб», актриса и певица Анастасия Задорожная впервые стала мамой. 38-летняя артистка поделилась радостной новостью в личном блоге и показала фото — на нем к ручке новорожденного малыша своей рукой прикасается счастливый отец.