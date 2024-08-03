«Привет»: Настя Задорожная поделилась фотографией своего новорожденного малыша

Звезда сериала «Клуб», актриса и певица Анастасия Задорожная впервые стала мамой. 38-летняя артистка поделилась радостной новостью в личном блоге и показала фото — на нем к ручке новорожденного малыша своей рукой прикасается счастливый отец.
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