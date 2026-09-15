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До колонизации коренное население Австралии достигало 2,2 млн человек

До колонизации коренное население Австралии достигало 2,2 млн человек

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, пересмотрело масштабы демографической катастрофы, которую пережили коренные народы Австралии после британской колонизации.

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