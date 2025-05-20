«Опасения преувеличены»: профессор МГУ рассказал о мифах и реальности микропластика

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. На заседании медиаклуба Всероссийского экологического движения «Экосистема» академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор МГУ Алексей Хохлов объяснил природу микропластика и его влияние на экологию и здоровье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии