Этот день в авиации. 21 сентября

1890 - Родился Макс Иммельман (нем. Max Immelmann) — немецкий военный лётчик, один из основоположников высшего пилотажа и воздушного боя.
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