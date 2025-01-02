Скрытые сокровища Азии: 8 альтернативных мест, которые вас удивят

МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. Международная редакция TimeOut составила список самых необычных островов, городов и мест в Азии, которые могут стать достойной альтернативой популярным туристическим направлениям, перенасыщенным людьми.
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