В Кобринском задержали надругавшегося над подростком педофила в Тайцах

Им оказался житель Гатчинского района. В среду, 28 февраля, в посёлке Кобринском Гатчинского района Ленинградской области полиция задержала подозреваемого в надругательстве над подростком у дома №1 в Железнодорожном переулке в посёлке Тайцы.
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