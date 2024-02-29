В Кобринском задержали надругавшегося над подростком педофила в Тайцах

Им оказался житель Гатчинского района. В среду, 28 февраля, в посёлке Кобринском Гатчинского района Ленинградской области полиция задержала подозреваемого в надругательстве над подростком у дома №1 в Железнодорожном переулке в посёлке Тайцы.