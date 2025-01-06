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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«На РПЛ точно не рассчитываю. Нужен какой-то промежуточный уровень: Первая лига, Беларусь, Казахстан». Защитник «БроукБойз» Жекич высказался о своем будущем

«Слова Егорова о том, что они попробуют сделать для меня просмотр в одном из клубов РПЛ? На РПЛ я точно не рассчитываю.

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