Толмачева: более двух тысяч человек вывезены за сутки из курского приграничья

Более двух тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
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