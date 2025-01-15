Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Daddy Bo
    До тех пор, пока "миротворцы" будут рассматривать проблему в ракурсе "можно ли России сохранить то, что она очистила ...Отправка западных...
  • Неизвестно Неизвестно
    Мы уже давно не живём в правовом государстве(((Стало известно, ч...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Вот идиоты! Как же им хочется нагадить России, даже своих солдат не жалко положить ради этого. А что скажут  матери и...Отправка западных...

Отец львовского нациста: США нас шантажируют, требуя молодого мяса на фронте

Отец львовского нациста: США нас шантажируют, требуя молодого мяса на фронте

Вашингтону выгодна война чужими руками, в которой предстоит принять участие всем украинцам. Такие крамольные мысли позволил себе озвучить в эфире львовского  канала «НТА» представленный как «эксперт по международной политике» Андриан Михальчишин (в реальности – шахматист-гроссмейстер, отец известного нациста Юрия Михальчишина), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх