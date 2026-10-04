Капитан рейса Flydubai рассказал что его напарник молился перед нападением

Второй пилот рейса Flydubai отошел на молитву перед попыткой нападением на напарника, заявил пострадавший, капитан воздушного судна Смит Маччхар.
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