Biden Taps 'Literal Arms Dealer' For Top Israel Policy Post Authored by Brett Wilkins via Common Dreams, Peace advocates on Friday voiced alarm over the Biden administration's selection of a senior official who has worked to speed the shipment of U.
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