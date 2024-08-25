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Zero Hedge

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Biden Taps 'Literal Arms Dealer' For Top Israel Policy Post

Biden Taps 'Literal Arms Dealer' For Top Israel Policy Post

Biden Taps 'Literal Arms Dealer' For Top Israel Policy Post Authored by Brett Wilkins via Common Dreams, Peace advocates on Friday voiced alarm over the Biden administration's selection of a senior official who has worked to speed the shipment of U.

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