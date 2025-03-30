Сталин и Трамп, Байден и Троцкий

Ничего не кончилось. И Россия один из основных мировых добытчиков и продавцов золота.

СК

Сергей К

СССР- просто запутался. Лидеры ослабели. А богатства то были. Они и сейчас есть. Ну вот в Европе тоже слабые лидеры сейчас. И ждут Европу испытания. Бывает...