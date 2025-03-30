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Сталин и Трамп, Байден и Троцкий

Сталин и Трамп, Байден и Троцкий

Решил накинуть текстик. Он «вырос» из каммента в ветке камрада Gora. Речь пойдёт о западном восприятии действий «сумасшедшего» Дональда ихнего Фредовича.

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Комментарии
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Сергей К
Ничего не кончилось. И Россия один из основных мировых добытчиков и продавцов золота.
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53 мин.
СК
Сергей К
СССР- просто запутался. Лидеры ослабели. А богатства то были. Они и сейчас есть. Ну вот в Европе тоже слабые лидеры сейчас. И ждут Европу испытания. Бывает...
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52 мин.
Горский Виктор
Ничего себе, просто запутался! У него была неработоспособная финансовая система, которую Сталин ввёл чтоб дурачить мировой рабочий класс! Попробуйте понять это - https://cloud.mail.ru/attaches/17361859721623222979%3B0%3B1?folder-id=500015&amp;x-email=viktor_0139%40mail.ru&amp;cvg=f
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