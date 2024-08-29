Эксперт дала советы по загрузке ребенка занятиями в кружках во время школы

Чтобы не перегрузить ребенка занятиями в секциях и кружках и выбрать оптимальную нагрузку, важно учитывать его интересы, физические и эмоциональные возможности, а также обеспечивать баланс между физическими и умственными занятиями, обучением и отдыхом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии