Премьер Ирландии посетовал на миграционный кризис из-за Украины Вовану и Лексусу

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожаловался на самый крупный миграционный кризис в истории страны из-за приезда около 100 тысяч беженцев из Украины.