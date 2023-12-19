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Премьер Ирландии посетовал на миграционный кризис из-за Украины Вовану и Лексусу

Премьер Ирландии посетовал на миграционный кризис из-за Украины Вовану и Лексусу

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожаловался на самый крупный миграционный кризис в истории страны из-за приезда около 100 тысяч беженцев из Украины.

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