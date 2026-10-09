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Собянин рассказал о строительстве станции "Луганская" Бирюлевской линии метро

Собянин рассказал о строительстве станции "Луганская" Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин посетил площадку строительства станции "Луганская" Бирюлевской линии метро. Кроме того, мэр Москвы встретился с участниками программы реновации, которые переезжают в новый жилой комплекс в районе Царицыно.

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