США: Гель для остановки кровотечения Traumagel можно использовать при травмах опасных для жизни

Управление ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ За КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ США разрешило использовать гель Cresilon для остановки сильного кровотечения за считанные секунды Вывеска возле штаб-квартиры Управления по санитарному НАДЗОРУ за КАЧЕСТВОМ пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в Уайт-Оук, Мэриленд, США, 29 августа 2020 года.