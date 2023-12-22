Что грозит Ивлеевой за ее "почти голую" вечеринку, куда она пришла в колье за 23 млн?

В клуб Mutabor уже нагрянули силовики, а блогершу предлагают проверить на неуплату налогов "Почти голая" вечеринка, которую 20 декабря организовала в Москве Анастасия Ивлеева, обернулась грандиозным скандалом.
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