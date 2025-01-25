«60 тысяч долларов за свидание»: подружка обнародовала ценник Седоковой

Именно столько пришлось заплатить одному из бойфрендов «горячей» певицы. Анна Седокова соцсетиАнна Седокова продолжает оставаться на вершине народного обсуждения после внезапной и страшной гибели своего экс-супруга Яниса Тиммы.
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