Импровизация, воспитание публики и русский характер: что ждёт зрителя на премьере мюзикла «Мата Хари»

Об импровизации на сцене, воспитании зрителя, спектакле в спектакле и о том, что ждёт зрителя на премьере мюзикла «Мата Хари», рассказал солист Государственного академического музыкального театра РК Андрей Кошелев.
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