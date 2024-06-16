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Крымская газета

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Импровизация, воспитание публики и русский характер: что ждёт зрителя на премьере мюзикла «Мата Хари»

Импровизация, воспитание публики и русский характер: что ждёт зрителя на премьере мюзикла «Мата Хари»

Об импровизации на сцене, воспитании зрителя, спектакле в спектакле и о том, что ждёт зрителя на премьере мюзикла «Мата Хари», рассказал солист Государственного академического музыкального театра РК Андрей Кошелев.

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